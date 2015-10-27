У Порошенка розглянуть петицію про видачу паспортів "без мови окупантів"

Як свідчать дані на сайті президента, ця петиція вже зібрала необхідну для цього кількість підписів - 25 тисяч.

Петицію з вимогою "надавати громадянам України паспорт лише українською (без мови окупанта)" подав громадянин Віталій Надьожкін 29 серпня.

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"Це легко зробити, враховуючи, що є кілька рішень суду. Виконати ЗУ, скасувати норму правил МВС, де пропонується вносити (інформацію) на двох мовах", - зазначає автор.