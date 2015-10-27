У Порошенка розглянуть петицію про видачу паспортів "без мови окупантів"
16:44, 27 жовтня 2015Політика
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Адміністрація президента розгляне петицію про запровадження видачі громадянам України паспортів виключно українською мовою.
Петиція з вимогою прибрати російські написи з паспортів набрала 25 тисяч підписів / pk-ukraina.gov.ua
Як свідчать дані на сайті президента, ця петиція вже зібрала необхідну для цього кількість підписів - 25 тисяч.
Петицію з вимогою "надавати громадянам України паспорт лише українською (без мови окупанта)" подав громадянин Віталій Надьожкін 29 серпня.
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"Це легко зробити, враховуючи, що є кілька рішень суду. Виконати ЗУ, скасувати норму правил МВС, де пропонується вносити (інформацію) на двох мовах", - зазначає автор.
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