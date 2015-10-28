До окупованого Криму приїдуть делегації з Іраку та країн ЄС

Про це РІА "Новости" розповів "віце-прем'єр кримського уряду, постійний представник Республіки Крим при президенті РФ" Георгій Мурадов.

"Ми очікуємо прибуття цілого ряду делегацій. Бажання відвідати Крим вже виявили представники низки арабських країн, у тому числі, можливо, іракські представники до нас приїдуть. Крім того, очікуємо представників з ряду держав ЄС, таких як Італія, Німеччина. Хочу відзначити, що німецькі парламентарі і бізнесмени стали проявляти набагато більше активності, ніж це було спочатку", - сказав Мурадов.

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Він також зазначив, що "майбутні візити будуть мати не тільки політичне, а й економічне значення, оскільки дозволять напрацювати низку потрібних для кримської економіки проектів".

Мурадов підкреслив, що Крим відкритий для візитів різних іноземних делегацій, у тому числі з США.

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Він також зазначив, що "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов може відправитися з офіційним візитом в низку зарубіжних країн, питання знаходиться на стадії узгоджень і домовленостей.

"Такі візити плануються, але поки передчасно говорити і називати країни. Ці візити вимагають певних погоджень, домовленостей, тому поки оголошувати не буду", - сказав Мурадов.

Як повідомляв УНІАН, 24-25 липня кілька депутатів парламенту Франції відвідали окуповану територію Автономної Республіки Крим. Поїздка не була узгоджена з українською стороною.

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що поїздка окремих депутатів французького парламенту в окупований Крим є порушенням міжнародного права.

МЗС України звернулося до компетентних органів України щодо необхідності заборони в'їзду в нашу країну французьким депутатам, які відвідали анексований Росією Крим. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом візиту делегації французьких депутатів.

У жовтні Крим відвідала сербська делегація. У зв'язку з цим МЗС України відправив ноту протесту і нагадав Сербії про ситуацію із Косово.