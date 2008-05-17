Грузія застерігає: після неї Росія може взятися за Україну

Грузія чекає від України «братньої взаємодопомоги й підтримки на політичному рівні».

Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» від 17 травня заявив голова комітету з міжнародних справ парламенту Грузії Костянтин ГАБАШВІЛІ, коментуючи ситуацію навколо грузинсько-абхазького конфлікту.

Коментуючи дії Росії, що збільшила свою військову присутність в зоні конфлікту, політик відзначив: «Це ще і й певний тест, покликаний показати, чи вийде в Росії така провокаційна політика стосовно країни, яка збирається стати членом НАТО».

«І якщо вийде з Грузією, то, гадаю, росіяни почнуть такі ж небезпечні кроки і стосовно України», - застеріг він.

Від американських і європейських союзників, по словах К.ГАБАШВІЛІ, Грузія чекає одного: «Ми б хотіли, щоб вони закликали Росію відмовитися від ескалації напруженості в регіоні. Адже ця політика не сумісна з тим, щоб РФ була миротворцем у конфлікті. А Москва, до речі, вже давно втратила моральне право бути миротворцем».