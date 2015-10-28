У Чернівецьку міськраду пройшли 6 партій, мер визначиться у другому турі

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Чернівецької міської виборчої комісії Сергій Бостан, 28 жовтня комісія завершила обробку протоколів з усіх дільниць.

За результатами волевиявлення, партія "Рідне місто" набрала 17,9% голосів, БПП "Солідарність" - 15,14%, ВО "Батьківщина" - 12,7%, "Об'єднання "Самопоміч" - 9,47%, "Народний контроль" - 8,88% та ВО "Свобода" - 7,7%. Інші партії не подолали прохідний бар'єр у 5%.

Також Бостан повідомив, що серед кандидатів на посаду міського голови найбільше голосів набрали: Олексій Каспрук (самовисуванець) - 38,61%, Віталій Михайлішин ("Рідне місто") - 26,71%, Олександр Пуршага ("Батьківщина") - 6,26% і Наталя Якимчук (БПП "Солідарність") - 6,22%.

Таким чином, міського голову Чернівців буде визначено в ході другого туру виборів.

Кандидатами в депутати міської ради Чернівців були зареєстровані представники 20 партій. Міська рада налічує 42 мандати.

На посаду мера балотувалися 15 кандидатів.