Корбан: Зрізуючи голоси УКРОПу, влада тільки показує свій страх перед патріотами

Про це повідомив лідер політсили в ефірі «Hromadske.TV».

«Я хочу подякувати виборцям за те, що наша партія, за результатами попереднього підрахунку голосів, входить до місцевих рад від Закарпаття до Старобільська. Ми заходимо в ради 18 областей. Але сьогодні дано команду зрізати голоси за «укропівців» до непрохідного рівня, аби показати, що це невелика партія, яка не має перспективи. Але ми-то знаємо, і люди знають, що за нас проголосувало близько 8-9% тих, хто прийшов на дільниці», – заявив Геннадій Корбан.

Разом з тим він підкреслив, що найбільш напружена «битва» за голоси відбувається в Дніпропетровській області, де до влади рвуться колишні «регіонали».

Зокрема, Корбан розповів, що досі не завершено підрахунок голосів у Дніпропетровську, позаяк частина територіальних виборчих комісій (ТВК) утримують свої протоколи та постійно відправляють протоколи дільничних виборчих комісій (ДВК) на перерахунок. «Чому це відбувається? А річ у тому, що від початку виборчі комісії в Дніпропетровську та Дніпропетровській області були сформовані переважно за квотою двох партій – «Опоблоку» та «Солідарності». І ми з самого початку говорили про те, що будуть фальсифікації. Зараз же ми їх фіксуємо», – сказав Корбан.

«Ідентична ситуація в Запоріжжі, де наш кандидат у мери Ярослав Гришин впритул підійшов до другого туру, а з нього просто хамським чином зрізають голоси. Команда Гришина сьогодні подала до судів близько 100 позовів про порушення», – додав Корбан.

Політик також розповів про ситуацію в Кривому Розі, де «укропівець» Микола Колесник фактично набирає більше 12%, «але при цьому з нього зняли близько 400 голосів, в суди подано близько 40 позовів».

Що стосується Павлограда, де ЦВК на догоду кандидатові від «Опоблоку» намагалася заборонити проведення другого туру виборів мера – на підставі того, що кількість виборців у місті стала меншою за 90 тисяч, – Корбан розповів наступне: «Між першим і другим туром Вілкул та його поплічники просто взяли і «виписали» з міста необхідну кількість виборців, щоб для другого туру не було підстав. Така брудна технологія ще не застосовувалася в Україні. Очевидно, що є змова з міграційною службою, а це привід для розслідування насамперед Генпрокуратурою і МВС».