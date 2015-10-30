"Відродження" вимагає перерахувати голоси на виборах мера Умані

Про це заявила кандидат на посаду мера Умані від партії «Відродження» Ірина Плетньова.

Спостерігачі від партії «Відродження», за її словами, зафіксували під час голосування та підрахунку голосів чимало порушень, зокрема – і вкидання бюлетенів.

«Ми вели паралельний підрахунок. Але нашими спостерігачам не дали на дільницях перерахувати стоси бюлетенів з кандидатами. На багатьох дільницях одразу швидко все запакували. Ми не змогли переконатися, чи там немає зіпсованих бюлетенів, чи не змішані бюлетені різних кандидатів. Тому ми вимагаємо перерахунку голосів по всіх дільницях, навіть по тих, де я виграла», – заявила Ірина Плетньова.

Якщо міська виборча комісія не пристане на вимоги партії «Відродження» перерахувати голоси, партійці мають намір подати скарги за даним фактом до ЦВК та до суду. Зараз спостерігачі від партії «Відродження» підготували та подали скарги до територіальної виборчої комісії міста Умані.

Ірина Плетньова заявила, що вона готова до перевиборів, та у будь-якому випадку готова і далі працювати в Умані на благо місцевих жителів.