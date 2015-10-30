Соболєв і нардеп від "Опоблоку" мало не побилися в прямому ефірі через Шокіна (відео)

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв ледь не накинувся на нардепа від "Опозиційного блоку" Миколу Скорика під час ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє ТСН.

Загострення пристрастей спалахнуло, коли Соболєв звинуватив нардепів у "шахрайстві" з голосуванням за кандидатуру Генпрокурора Віктора Шокіна.

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Нардеп Микола Скорик вступив у дискусію, яка ледь не перетворилася на бійку. Запобіг конфлікту ведучий програми Олександр Моторний. "Цей пан не визнає кров, пролиту людьми, не визнає величезні крадіжки, які призвели до цієї крові, який не визнає окупаційні війська, який нічого не визнає.

Він є людиною, яка у змові з чинним президентом утримує на посаді генерального прокурора. І коли ми говоримо - тут фальсифікації, тут корупція, що тут пряма зрада, - то він каже: "А ви йдіть до прокурора, моя вина не доведена". От і все", - сказав Соболєв.