У МВС підтвердили, що Тимошенко їздила на викраденому з Межигір'я Мerсedes S600L - ЗМІ

Про це йдеться в повідомленні спільноти "Євромайдан" у Facebook.

"Станом на 9.10.2015 з автоматизованих обліків ДІАЗ МВС транспортний засіб Мercedes Benz S600L з номерним знаком АА 0100 МК, номер кузова WDD 2211761А395027 перебуває в розшуку", - йдеться у відповіді правоохоронців.

Управління патрульної служби офіційно підтвердило, що Тимошенко їздила на краденого автомобілі з автопарку Януковича. ... Posted by ЄвроМайдан – EuroMaydan on 30 жовтня 2015 р.

У той же час, за даними "Обозревателя", 2 квітня 2014-го року в Печерське райуправління звернувся заступник директора "Киевуниверсалсервис"- компанії, яка виконувала роль "Дусі" для Межигір'я - в тому числі обслуговувала величезний автомобільний парк раритетних автомобілів Януковичів.

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За словами заступника директора, "невстановлені особи" заволоділи автомобілями, в тому числі - броньованим Мersedes Benz S600 Limousine Lang чорного кольору, об'єм двигуна -5513 куб. см, 2011 року випуску, держномер АА 0100 МК, номер шасі WDD 2211761А395027.

Як повідомили виданню в офіційному представництві Mercedes-Benz в Україні, таке авто зараз коштує щонайменше 700 тисяч євро (майже 800 тис. дол.), а верхня планка не обмежена і залежить від фантазії замовника.

"29 травня 2014 року відбувається перереєстрація транспортного засобу, головна мета цієї маніпуляції - отримати дублікат техпаспорта. 3 червня 2014 року - зміна власника, автомобіль реєструється на нового господаря - Миколу Андрійовича Лесика з Чернівців, новий держномер - СЕ 3059 ВС. (...) І вже через три дні пан Лесик знімає автомобіль з обліку, отримавши транзитний номер 11 НЕ 7267. Приблизно в цей час ТОВ "Киевуниверсалсервис" звертається із заявою про незаконне заволодіння автомобілем, і згаданий вище Mercedes потрапляє до бази "Угон". Але цей прикрий факт не завадив новому власнику - ТОВ "Корнфілд" - через два місяці поставити цей автомобіль на облік, отримавши номерний знак АА 2992 КР", - з'ясували журналісти.

Увечері 24 вересня співробітники міліції прибули в офіс "Батьківщини" по вул. Турівській, 13, де на території і був запаркований броньований Мерседес.

Після нетривалих переговорів між співробітниками партійного офісу і міліцією, водій "Мерседеса" вигнав його на проїжджу частину, надавши правоохоронцям можливість оглянути авто.

"В результаті було встановлено та документально зафіксовано, що транспортний засіб, на якому пересувається Юлія Володимирівна - один з автомобілів з автопарку Януковича, які зараз перебувають у розшуку", - пише видання.

Також видання наводить відео, на якому Тимошенко приїхала на річницю початку революційних подій у розкішному броньованому "Мерседесі" з номерами АА 2992 КР.