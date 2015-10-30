ЦВК до кінця дня чекає на протоколи про результати виборів мерів - Охендовський
Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський зазначає, що до кінця дня ЦВК очікує підписання сільськими, селищними та міськими комісіями протоколів по виборах відповідних голів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
Голова ЦВК зазначив, що сьогодні останній день, коли сільські, селищні і міські комісії повинні встановити результати виборів сільських, селищних і міських голів.
"До кінця сьогоднішнього дня Центральна виборча комісія очікує підписання відповідних протоколів, прийняття відповідних рішень сільськими, селищними та міськими виборчими комісіями", - сказав Охендовський.
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Разом з тим, голова ЦВК зазначив, що для встановлення результатів виборів депутатів місцевих рад, які обиралися за пропорційною виборчою системою, закон передбачає інший, 10-денний строк.
"Результати цих виборів повинні бути встановлені до 4 листопада включно", - сказав він.
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Охендовський сподівається, що жодна територіальна виборча комісія не допустить бездіяльності.
"Будемо уважно слідкувати за прийняттям відповідних рішень територіальних виборчих комісій. У разі необхідності та у межах своїх повноважень Центральна виборча комісія, безумовно, буде втручатися в окремих випадках", - підкреслив голова ЦВК.