ЦВК до кінця дня чекає на протоколи про результати виборів мерів - Охендовський

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Голова ЦВК зазначив, що сьогодні останній день, коли сільські, селищні і міські комісії повинні встановити результати виборів сільських, селищних і міських голів.

"До кінця сьогоднішнього дня Центральна виборча комісія очікує підписання відповідних протоколів, прийняття відповідних рішень сільськими, селищними та міськими виборчими комісіями", - сказав Охендовський.

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Разом з тим, голова ЦВК зазначив, що для встановлення результатів виборів депутатів місцевих рад, які обиралися за пропорційною виборчою системою, закон передбачає інший, 10-денний строк.

"Результати цих виборів повинні бути встановлені до 4 листопада включно", - сказав він.

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Охендовський сподівається, що жодна територіальна виборча комісія не допустить бездіяльності.

"Будемо уважно слідкувати за прийняттям відповідних рішень територіальних виборчих комісій. У разі необхідності та у межах своїх повноважень Центральна виборча комісія, безумовно, буде втручатися в окремих випадках", - підкреслив голова ЦВК.