Спеку полегшуватимуть дощі

Синоптики прогнозують у найближчі дні в Україні спеку, короткочасні дощі та грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 28 липня по території України зберігатиметься мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у східних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 13-18°, на узбережжі морів - до 22°; вдень - 22-27°, у південній частині та на крайньому заході - 28-33°; в Карпатах і горах Криму вночі - 11-16°, вдень - 19-24°.

29-30 липня мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише 30 липня вдень у західних та північних областях місцями короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 10-15°, на півдні та Закарпатті - до 18-20°; вдень в Україні - 24-29°, у південній частині та на Закарпатті місцями - 30-34°.

31 липня-1 серпня - короткочасні дощі, грози (вдень 31 липня та вночі 1 серпня - у південній частині та східних областях, а вдень 1 серпня і в північних та західних областях переважно без опадів).

Температура вночі підвищиться до 14-20°, вдень - до 26-32°, 31 липня у південних, центральних та східних областях місцями - 33-35° (1 серпня у північних та східних областях температура знизиться до 22-27°).

У Києві та області 28 липня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі - 15-17°, вдень - 24-26°, по області вночі - 13-18°, вдень - 22-27°.

29-30 липня мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вдень 30 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-15°, вдень - 24-29°.

31 липня-1 серпня короткочасний дощ, гроза, лише вдень 1 серпня переважно без опадів. Температура вночі - 14-20°; вдень 31 липня 26-31°, 1 серпня - 22-27°.