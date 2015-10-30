За Чернігів ще позмагаються чинний мер Соколов і депутат ВР Атрошенко
У Чернігові у другому турі виборів міського голови візьмуть участь чинний міський голова Олександр Соколов (партія "Наш край") та народний депутат України Владислав Атрошенко ("Блок Петра Порошенка "Солідарність").
Як передає кореспондент УНІАН, постанову про проведення повторного голосування з виборів Чернігівського міського голови прийняла сьогодні міська ТВК.
Згідно з офіційними результатами голосування, 25 жовтня за Соколова проголосували 32612 чернігівчан (33,74%), за Атрошенко - 22560 (23,34%). Явка виборців у Чернігові склала 44%.
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У свою чергу Володимир Зуб ("Самопоміч") отримав 11023 голоси (11,41%), Микола Миргородський (ВО "Батьківщина") - 10376 голосів (10,74%), Ігор Андрійченко ("ДемАльянс") - 4802 голосу (5%), Олег Купрієнко (Радикальна партія) - 2948 (3,05%), Андрій Міщенко (ВО "Свобода") - 2622 (2,71%).
Нагадаємо, що Зуб, Андрійченко і Міщенко серед інших брали участь і в недавніх скандальних виборах депутата Ради від чернігівського округу №205.