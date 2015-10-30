За Чернігів ще позмагаються чинний мер Соколов і депутат ВР Атрошенко

Як передає кореспондент УНІАН, постанову про проведення повторного голосування з виборів Чернігівського міського голови прийняла сьогодні міська ТВК.

Згідно з офіційними результатами голосування, 25 жовтня за Соколова проголосували 32612 чернігівчан (33,74%), за Атрошенко - 22560 (23,34%). Явка виборців у Чернігові склала 44%.

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У свою чергу Володимир Зуб ("Самопоміч") отримав 11023 голоси (11,41%), Микола Миргородський (ВО "Батьківщина") - 10376 голосів (10,74%), Ігор Андрійченко ("ДемАльянс") - 4802 голосу (5%), Олег Купрієнко (Радикальна партія) - 2948 (3,05%), Андрій Міщенко (ВО "Свобода") - 2622 (2,71%).

Нагадаємо, що Зуб, Андрійченко і Міщенко серед інших брали участь і в недавніх скандальних виборах депутата Ради від чернігівського округу №205.