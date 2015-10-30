Мер Краматорська визначиться у другому турі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Краматорська міська виборча комісія ввечері 30 жовтня оголосила офіційні результати виборів міського голови.

Згідно з підсумковим протоколом, у голосуванні взяло участь 57,5 тисяч, або 37,5% виборців.

Найбільше голосів набрав самовисуванець і чинний заступник міського голови Андрій Панков – за нього проголосувало 46,26%. За самовисуванця, депутата Верховної Ради Максима Єфімова проголосувало 31,32% виборців. Третє місце зайняв представник "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Володимир Сергієнко – він набрав 11,5% голосів. Інші кандидати не змогли досягти навіть двопроцентної підтримки.

Таким чином, у другий тур, який відбудеться 15 листопада, вийшли та Панков та Єфімов.