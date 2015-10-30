Партія "Відродження" пройшла до Дніпропетровської міськради

Про це повідомляють у Дніпропетровському міському штабі політичної сили.

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«На підставі даних протоколів районних територіальних виборчих комісій, партія «Відродження» набирає понад 5% голосів і, відповідно, може розраховувати на щонайменше чотири депутатських мандати у міськраді», – заявили в штабі політсили.

«Незважаючи на постійний тиск, застосування адміністративного ресурсу та спроби фальсифікацій результатів виборів, на відмову в реєстрації партії «Відродження» та реєстрацію клонів, наша політична сила отримала значну підтримку виборців і подолала п'ятивідсотковий бар'єр», – підкреслили в міському штабі «Відродження».