Партія "Відродження" пройшла до Дніпропетровської міськради
Політична партія «Відродження» подолала 5%-ий бар'єр на виборах депутатів Дніпропетровської міської ради та гарантовано отримає у ньому представництво.
Про це повідомляють у Дніпропетровському міському штабі політичної сили.
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«На підставі даних протоколів районних територіальних виборчих комісій, партія «Відродження» набирає понад 5% голосів і, відповідно, може розраховувати на щонайменше чотири депутатських мандати у міськраді», – заявили в штабі політсили.
«Незважаючи на постійний тиск, застосування адміністративного ресурсу та спроби фальсифікацій результатів виборів, на відмову в реєстрації партії «Відродження» та реєстрацію клонів, наша політична сила отримала значну підтримку виборців і подолала п'ятивідсотковий бар'єр», – підкреслили в міському штабі «Відродження».