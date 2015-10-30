Непередбачуваний другий тур буде у Полтаві - Мамай проти Матковського

Як свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, за чинного мера Полтави Олександра Мамая, який балотувався від партії "Совість України", віддали голоси 24214 виборців, або всього 22,98%.

За колишнього мера Андрія Матковського проголосувало не набагато менше - 19169 виборців, або 18,19%. Таким чином, обидва вони пройшли у другий тур.

В той же час кандидат від партії "Рідне місто" Олександр Удовиченко отримав 15,18% (16021 голос), а кандидат ВО "Свобода" Юрій Бублик - 14,4% (15190 голосів). Канидат від Партії простих людей Олександр Шамота отримав результат в 7,83% (8257 голосів), а представник "Сили людей" Лев Жиденко - 5,12% (5413 голосів). Інші кандидати отримали менше 3,5%.

Всього на крісло мера Полтави мітили 18 кандидатів.