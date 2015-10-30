Кандидати-двійники не допомогли лідерам мерських перегонів у Херсоні - буде другий тур

Про це свідчать дані протоколу Херсонської міської виборчої комісії про підсумки першого туру виборів, що є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з протоколом, самовисуванець і чинний мер міста Володимир Васильович Миколаєнко набрав 24,81%, або 20903 голосів (його "двійник" Володимир Іванович Миколаєнко - 2,35%, або 1980 голосів).

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Головний суперник Миколаєнка - екс-мер Володимир Васильович Сальдо, висунутий партією "Наш край", - отримав підтримку 14224, або 16,88% виборців (його "двійник", самовисуванець Володимир Михайлович Сальдо отримав 1,88%, або 1584 голосів).

Таким чином, Миколаєнко і Сальдо продовжать боротьбу у другому турі виборів, який відбудеться 15 листопада.

У свою чергу Владислав Мангер (ВО "Батьківщина") отримав результат 12,37% (10418 голосів), В'ячеслав Яременко ("Опозиційний блок") - 8,93% (7522 голосів), Олена Урсуленко (БПП "Солідарність") - 7,66% (6451 голос), Андрій Дмитрієв ("Самопоміч") - 6,79% (5723 голоси). Інші кандидати набрали менше 5%.

В той же час протокол базується на даних про результати лише 20 кандидатів з 21. Згадка про самовисуванця Олександра Зубова в документі відсутня, в той час як він значиться кандидатом в мери Херсона на сайті Центральної виборчої комісії.