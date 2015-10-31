У Херсоні стали відомі офіційні результати виборів міського голови

Як передає кореспондент УНІАН, у другому турі виборів за крісло мера з ним змагатиметься Володимир Сальдо («Наш край»), який набрав 16,09% (14224) голосів.

Херсонська міська виборча комісія 29 жовтня увечері підписала і прийняла фінальний протокол з голосування на виборах Херсонського міського голови.

Загалом у Херсоні до списків виборців було внесено 270 тис. 224 особи. Реалізували своє право на волевиявлення 88 тис. 406 городян, з яких 1259 голосували вдома.

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В результаті голосування, на третьому місці після Миколаєнка і Сальда виявився представник ВО «Батьківщина» Владислав Мангер, за нього віддали свої голоси 11,78% (10418) виборців. На четвертому місці - кандидат від «Опозиційного блоку» В'ячеслав Яременко, який набрав 8,51% (7522) голосів.

На п'ятому місці - представниця Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Олена Урсуленко, за яку проголосували 7,3% (6451) городян.

Кандидат від партії «Самопоміч» Андрій Дмитрієв набрав 6,47% (5723) голосів.

За Михайла Опанащенка («Відродження») свої голоси віддали 4,3% (3799) виборців.

Юрій Погребний («Громадянська позиція») отримав 2,43% (2152) голосів.

Висуванець від «Партії зелених» Борис Силенков отримав підтримку 2,37% (2092) городян.

За представника ВО «Свобода» Віталія Урбанського проголосували 2,11% (1862) виборців.

Двійники лідерів виборів Володимир Михайлович Сальдо і Володимир Іванович Миколаєнко набрали 1584 і 1980 голосів, відповідно. Решта кандидатів не набрали і тисячі голосів.

Таким чином, у другий тур перегонів у Херсоні 15 листопада виходять Миколаєнко і Сальдо.