У Дніпропетровську збирають мітинг через обшуки УКРОПу і затримання Корбана

Про це Борис Філатов написав на своїй сторінці у Facebook.

Він звернувся до членів партії, депутатів, виборців, демобілізованих солдатів, волонтерів та добровольців.

Читайте такожСьогодні УКРОП проведе прес-конференцію щодо затримання Корбана та обшуки в Дніпропетровську

"Всім, хто хоче жити в новій країні. Всім, хто нам повірив і повірив у справедливість. Готуємося дати останній бій реваншистам і коллаборантам. Мерзотникам, які прийшли до влади на людській крові і надії", - йдеться у повідомленні Філатова.

Він наголосив, що мітинг, який збирає УКРОП, відбудеться сьогодні о 18:00 біля Дніпропетровської ОДА.

"Нам є про що поговорити. І що сказати ворогам", - підсумував політик.