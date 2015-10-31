У Дніпропетровську збирають мітинг через обшуки УКРОПу і затримання Корбана
Сьогодні УКРОП проведе мітинг біля Дніпропетровської ОДА через ситуацію з обшуками членів партії і затриманням Корбана.
Про це Борис Філатов написав на своїй сторінці у Facebook.
Він звернувся до членів партії, депутатів, виборців, демобілізованих солдатів, волонтерів та добровольців.
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"Всім, хто хоче жити в новій країні. Всім, хто нам повірив і повірив у справедливість. Готуємося дати останній бій реваншистам і коллаборантам. Мерзотникам, які прийшли до влади на людській крові і надії", - йдеться у повідомленні Філатова.
Він наголосив, що мітинг, який збирає УКРОП, відбудеться сьогодні о 18:00 біля Дніпропетровської ОДА.
"Нам є про що поговорити. І що сказати ворогам", - підсумував політик.
Партія оголошує загальну мобілізацію.Я звертаюся до членів нашої партії. Нашим депутатам. Виборцям. Демобилизованны...Posted by Borys Filatov on 31 жовтня 2015 р.