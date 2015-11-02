ЗМІ: Пентагон розпочне навчання шести батальйонів української армії

Про це повідомив офіційний представник командування сухопутних військ США у Європі Дональд Ренн ТАССу. За його словами, підготовка "до п'яти батальйонів Міністерства оборони і одного батальйону сил для проведення спецоперацій" буде проводитися в рамках "другого етапу" американської програми Fearless Guardian.

Читайте такожНа Яворівському полігоні відкриваються українсько-американські військові навчання

"На додаток до підготовки зазначених шести батальйонів ми будемо працювати з українським Міністерством оборони над розвитком (його) інституціонального рівня, а також навчального центру та кадрового складу", - сказав Дональд Ренн, уточнивши, що другий етап підготовки "планується почати 23 листопада".

Американський військовий зазначив, що навчанням українських військовослужбовців будуть займатися близько 300 військових радників США і представників персоналу підтримки у міжнародному центрі миротворчості та безпеки на базі Яворівського полігону.

Він уточнив, що спочатку навчання буде проводити батальйон зі складу 173-їй повітряно-десантної бригади сухопутних військ США, що базується в Віченці (Італія), які раніше навчали 6 рот Нацгвардії України.

Дональд Ренн зазначив, розширення програми Fearless Guardian на СУ "є частиною наших тривалих зусиль, спрямованих на те, щоб внести вклад в довгострокову військову реформу і (підвищення) професіоналізму українських військовослужбовців", а також допомогти країні "поліпшити здатність з внутрішньої оборони і підготовки особового складу".