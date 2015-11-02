Луценко: Слідчі принесли повістки, окрім Новинського, ще Вілкулу і Королевській

Про це голова фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко написав у коментарі на сторінці у Facebook головного редактора радіо «Вести» Валерія Калниша.

«Новинському, Вілкулу, Королевській. Всі троє не з'являються на повістки по місцю проживання», - зауважив Луценко, відповідаючи на запитання Калниша.

Як повідомляв УНІАН, начальник відділу Головного слідчого управління МВС Василь Сміх сьогодні на Погоджувальній раді заявив про намір вручити повістку народному депутату від «Опозиційного блоку» Вадиму Новинському.

Водночас голова ВР Володимир Гройсман перебив представника МВС і попросив його зачекати за межами зали, де проходить Погоджувальна рада, не давши закінчити виступ.

Згодом лідер фракції «БПП» Юрій Луценко повідомив, що, крім Новинського, слідчі збиралися вручити повістки також депутатам від «Опозиційного блоку» Олександру Вілкулу та Наталії Королевській.