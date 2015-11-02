Біля суду в Чернігові збирається мітинг, голова обіцяє відкритий процес над Корбаном

Про це опосередковано свідчить наявність великої кількості правоохоронців, які прибувають до будівлі суду.

Біля суду зібралися представники місцевої організації УКРОПу та інших демократичних сил, волонтери, небайдужі громадяни, представники ЗМІ.

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Голова Новоазовського райсуду Михайло Мурашко запевнив, що в разі якщо судовий процес на Геннадієм Корбаном таки відбудеться у цьому суді, то він буде відкритим і всі охочі матимуть змогу бути присутніми на ньому.

Про судове засідання, час та місце його проведення офіційно не повідомляють ані громадськості, ані адвокатам Корбана.

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Очевидцям також вдалось зафіксувати кортеж, який рухається по дорозі з Києва на Чернігів, в одному з автомобілів якого, ймовірно, перебуває Корбан.