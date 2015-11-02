При появі правоохоронців деякі депутати підвелись і почали розбігатися – Гройсман

Про це під час брифінгу заявив спікер Верховної Ради Володимир Гройсман, передає "112 Україна".

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"Для мене була дуже дивною позиція народних депутатів. Деякі з них схопилися і почали розбігатися в різні боки. Тому мене здивувало як поява тих людей, які почали зачитувати не ту інформацію, так і реакція депутатів", - заявив Гройсман.

Як повідомлялося, начальник відділу Головного слідчого управління МВС України Василь Смих заявив на погоджувальній раді у ВР про намір вручити повістку на допит народному депутатові від "Опозиційного блоку" Вадиму Новинському, але того не виявилося на засіданні.