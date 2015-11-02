Справи щодо злочинів на Майдані "підходять до логічного завершення" - Шокін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожСлідчі ГПУ підтвердили, що у матеріалах справи щодо розстрілу Майдану є "російський слід" - Наливайченко

"Генеральна прокуратура веде цілий ряд кримінальних проваджень стосовно посадових осіб, які були запідозрені у протиправній діяльності за майданівськими моментами і іншими, щодо виведення коштів за кордон та іншого", - сказав він.

"Ці справи ведуться, вони підходять до свого логічного завершення, і як тільки будуть зібрані всі докази і вирішені питання про відповідальність, будуть терміново внесено подання", - додав Шокін.

Читайте також"Свободівці" проходять у справі про масові вбивства на Майдані в якості свідків - ГПУ