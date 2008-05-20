Генпрокуратура хоче позбавити Жванію громадянства України

Одного з ідеологів помаранчевої революції Давида Жванію можуть позбавити громадянства України. Генпрокурор Олександр Медведько звернувся до суду з заявою про скасування рішень, які дозволили Жванії отримати паспорт з тризубом в 1999 році, пише Українська правда

Ініціатором нинішніх процесів виступив заступник глави секретаріату президента Ігор Пукшин.

Минулої суботи Медведько спрямував до Святошинського райсуду Києва заяву про перегляд рішення в зв’язку з нововиявленими обставинами.

Медведько просить скасувати вердикт Радянського районного суду столиці дев`ятирічної давнини, яким було відкрито дорогу Жванії до громадянства України.

Як переповідає Медведько, тоді, у вересні 1999 року "Жванія звернувся до Радянського райсуду Києва із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення".

"Жванія посилався на те, що майже 10 років мешкає в Україні і прийняв рішення визначити свою належність до громадянства України. Тому в нього виникла необхідність підтвердити факт безперервного проживання в Україні з 1991 року в судовому порядку. Рішенням Радянського райсуду від 30 вересня 1999 року заяву Жванії задоволено", - пояснює Медведько.

"Зазначене рішення суду підлягає скасуванню у зв’язку з нововиявленими обставинами", - наполягає генпрокурор.

Він пояснив, що тоді, в 1999 році Жванія пред’явив у суді документ, виданий паспортним столом Тбілісі про зняття його з реєстрації 21 червня 1991 року "в зв’язку з виїздом до міста Києва".

"Проте, як вбачається з матеріалів справи іноземця, Жванії (в Україні) уперше видано посвідку на проживання 2 жовтня 1997. Крім того, 16 вересня 1998 видано посвідку на проживання в Україні на підставі його заяви, в якій він зазначив, що вперше прибув в Україну в 1996 році та перебував в Україні 10 разів загальним терміном три місяці", - зазначив Медведько.

Генпрокурор також наводить доказ, який, на його думку, підтверджує проживання Жванії на території Грузії, а не України. Це – копія договору міни квартири від 19 квітня 1997, укладена між громадянином Тищенком, який мешкав у Києві по вулиці Богдана Хмельницького, та Жванією, у якому зазначено, що Жванія мешкає в Республіці Грузія у місті Тбілісі на вулиці Сабурталинській.

"Генеральній прокуратурі стало відомо про рішення Радянського районного суду Києва 15 травня 2008 року лише після надходження звернення заступника глави секретаріату президента – уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю СБУ Ігоря Пукшина від 15 травня 2008 року", - додає Медведько в листі.

Втрата громадянства Жванії теоретично може призвести до оскарження його статусу народного депутата, як наслідок він позбудеться недоторканості, що потім дасть підстави для висунення йому обвинувачень, зазначає видання.

Сам Жванія в інтерв`ю УП ці події назвав помстою секретаріату президента: "Після того, як міліція вручила Черновецькому запрошення на ознайомлення з протоколом про корупцію, вони приготували нам таку ось "відповідь Чемберлену".

"Це все робиться, оскільки не секрет, що я очолюю штаб "Нашої України – Народної самооборони" на виборах до Київради. На останній зустрічі у президента було оголошено, що ми повинні іти у коаліцію з Черновецьким, однак ми на це ніколи не погодимося. Тому зараз задача Ющенка – не дати своїй же політичній силі набрати достатньо голосів до Київради", - звинуватив Жванія.

Депутат визнав, що історією про незаконне громадянство його лякали ще в часи Леоніда Кучми. "Однак у них вистачило розуму не розвивати цю тему", - додав депутат.

"Зараз цим усім стоїть Балога – він просто дикун! Мені це все нагадує агонію, яка принижує тих, хто таке ініціює. Якщо Ющенко його після всього не звільнить, то йому одна дорога – в ЄЦ!" - розійшовся Жванія.

Він відмовився говорити по суті описаних до нього претензій з боку Медведька, однак заявив, що приїхав до України в 1991, а не 1996 році.

"Моє громадянство ніхто не анулює, тому що такого способу просто не існує", - сказав Жванія, посилаючись на пряму норму Конституції: "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство".