У Дніпродзержинську у другий тур вийшли Білоусов (БПП) і Найда (УКРОП)

У другий тур виборів мера Дніпродзержинська Дніпропетровської області вийшли Андрій Білоусов ("Блок Петра Порошенка "Солідарність") та Євген Найда (УКРОП).

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. За Білоусова проголосувало 22 908 виборців (33,14%), за Найду – 8 955 (12,95%). Читайте такожЦВК опублікувала результати першого туру в Дніпропетровську У свою чергу самовисуванець Олег Мороз отримав підтримку 8143 (11,78%) виборців, а Ігор Лісничий ("Наш край") - 7818 (11,31%). Інші кандидати набрали менше 10%. Всього у виборах мера Дніпродзержинська брало участь 9 кандидатів. Як відомо, другий тур виборів відбудеться 15 листопада.

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