У Дніпродзержинську у другий тур вийшли Білоусов (БПП) і Найда (УКРОП)

10:31, 03 листопада 2015
Політика
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У другий тур виборів мера Дніпродзержинська Дніпропетровської області вийшли Андрій Білоусов ("Блок Петра Порошенка "Солідарність") та Євген Найда (УКРОП).

В Днепродзержинске во втором туре встретятся представители БПП и УКРОПа / dpchas.com.ua

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

За Білоусова проголосувало 22 908 виборців (33,14%), за Найду – 8 955 (12,95%).

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У свою чергу самовисуванець Олег Мороз отримав підтримку 8143 (11,78%) виборців, а Ігор Лісничий ("Наш край") - 7818 (11,31%). Інші кандидати набрали менше 10%.

Всього у виборах мера Дніпродзержинська брало участь 9 кандидатів.

Як відомо, другий тур виборів відбудеться 15 листопада.

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