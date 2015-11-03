У Дніпродзержинську у другий тур вийшли Білоусов (БПП) і Найда (УКРОП)
10:31, 03 листопада 2015Політика
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У другий тур виборів мера Дніпродзержинська Дніпропетровської області вийшли Андрій Білоусов ("Блок Петра Порошенка "Солідарність") та Євген Найда (УКРОП).
У Дніпродзержинську у другому турі зустрінуться представники БПП і УКРОПу / dpchas.com.ua
Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
За Білоусова проголосувало 22 908 виборців (33,14%), за Найду – 8 955 (12,95%).
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У свою чергу самовисуванець Олег Мороз отримав підтримку 8143 (11,78%) виборців, а Ігор Лісничий ("Наш край") - 7818 (11,31%). Інші кандидати набрали менше 10%.
Всього у виборах мера Дніпродзержинська брало участь 9 кандидатів.
Як відомо, другий тур виборів відбудеться 15 листопада.
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