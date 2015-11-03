МВС посилює заходи безпеки в урядовому кварталі до 2,4 тисяч правоохоронців

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України в місті Києві, в урядовому кварталі столиці проходять кілька акцій з масовою участю громадян.

Читайте такожМітингувальники прийшли до ізолятора СБУ з вимогою звільнити Корбана

У зв'язку з цим правоохоронці посилюють заходи безпеки. В охороні правопорядку задіяні співробітники міліції, бійці Національної гвардії України, поліцейські та члени громадських формувань.

Як повідомляв УНІАН, раніше мітингувальники, які пікетували Верховну Раду, прийшли під ізолятор тимчасового утримання СБУ в Аскольдовому провулку з вимогою звільнення лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана.