Сальдо відмовився від участі у другому турі виборів мера Херсона

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це Сальдо заявив сьогодні, 3 листопада, в ході прес-конференції.

"Поточна виборча кампанія - це боротьба не за кращу ідею, а проти конкретної людини, проти мене. Те, що готують радикально налаштовані організації до другого туру, може привести до громадянського протистояння. Я не можу цього допустити. Саме з цієї причини я знімаю свою кандидатуру з другого туру виборів мера", - заявив Сальдо.

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Згідно з новим законодавством, якщо один з кандидатів відмовляється від участі у другому турі виборів мера, його місце займає наступний у списку.

У Херсоні в першому турі найбільшу кількість голосів набрав діючий міський голова, самовисуванець Володимир Миколаєнко - 24,81% (20 903) голосів. Сальдо зайняв друге місце, отримавши 16,88% (14 224) голосів, а кандидат від партії ВО "Батьківщина" Владислав Мангер посів третє місце з результатом 12,37% (10 418) голосів.

Таким чином, після відмови Сальдо у другому турі за посаду міського голови будуть боротися Миколаєнко і Мангер.