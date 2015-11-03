Президент наголошує на неприпустимості знущання з українських журналістів в Криму

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Обшуки в помешканнях відомої кримськотатарської журналістки Лілії Буджурової, а також співробітників каналу ATR – це чергове порушення прав людини на півострові та ще одна спроба помсти нашим громадянами, які зберігають свою гідність та не сприймають окупацію Криму.

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Це також порушення виголошеної 30 жовтня в рамках 70-ї Генасамблеї ООН Спільної заяви 36 держав щодо ситуації у сфері прав людини в тимчасово окупованому Росією Криму, ініціатором якої я виступив", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у співробітників телеканалу ATR Ельзари Іслямової та Буджурової у Криму та в родичів генерального директора ATR Ленура Іслямова у Криму і в Москві проходили обшуки. Крім того, відбувся обшук на підприємстві, яке займається пасажирськими перевезеннями по Криму і яке належить батьку Іслямова.