Нове незаконне затримання Корбана суто політичне – адвокат Корбана

Про це на своїй сторінці у Facebook написав один з адвокатів Геннадія Корбана Андрій Богдан. Він опублікував витяг з реєстру, в якому зазначено, що провадження порушено за фактом скандалу у виборчій комісії Дніпропетровська – нібито Корбан погрожував фізичною розправою голові територіальної комісії Дніпропетровської області Юрію Подлесному та Валентині Панкуліч, голові Дніпропетровського міськвиборчкому.

Андрій Богдан нагадує, що напередодні «всі можливі брехливі спікери запевняли країну, що в справі жодної політики». Він акцентує на тому, що затримання Корбана є не лише справою політичною, адже пов’язане з процесом встановлення результатів виборів міського голови Дніпропетровська, але і направлене на зрив виборів у цьому місті.

Адвокат наголошує, що і друге затримання (одразу після звільнення в залі суду в Чернігові) абсолютно незаконне. «Затримати людину не за рішенням суду, як того вимагає закон, а за постановою слідчого можливо лише в одному випадку – на місці вчинення злочину. Скажіть який злочин Корбан вчиняв у залі суду? В момент коли він був оточений сотнею співробітників Альфа СБУ?», – написав адвокат Андрій Богдан.

Захисник лідера партії УКРОП повідомив, що сьогодні суд буде розглядати подання про обрання міри запобіжного заходу, але він переконаний, що «два політичних виборчих епізоди які неможливо довести і санкція по яких взагалі не передбачає арешту!». Юрист назвав правовий безлад у справах проти Корбана «шоу непрофесійності, продажності та лакейства від Генеральної прокуратури» і дав зрозуміти, що їхні протизаконні дії захист Геннадія Корбана готовий оскаржувати аж до Європейського суду з прав людини.