Політологи коментують заяву Ющенка

Більшість політологів називають малоймовірним сценарій зриву виборів у Києві, згідно з наданим агентству УНІАН експерт-опитуванням «Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» щодо заяв Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу отримання ним сигналів про підготовку до зриву виборів у Києві.

Зокрема, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що «сама кампанія стосовно можливості зриву виборів зараз вигідна Секретаріату Президента, який збирає всі можливі аргументи для дискредитації БЮТ». «Усі ці розмови про те, що БЮТ готує зрив виборів, БЮТ готує майдани – елементи тиску на цю політичну силу. Я думаю, що зараз немає впливових політичних гравців, які були б зацікавлені в зриві виборів”, - наголошує М. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ Олександр ПАЛІЙ думає, що сьогодні такий сценарій не вигідний нікому. “З одного боку, в Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є великі шанси залишитись мером, з іншого - у БЮТ, „Нашої України”, Блоку Кличка є хороший шанс взяти абсолютну більшість в Київраді”, - вважає політолог.

О.ПАЛІЙ не виключає, що підготовка до зриву виборів може здійснюватись, але задіяний цей план може лише у випадку неочікуваного розвитку подій. “Наприклад, якщо ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ програє, або в інших політичних сил буде поганий результат. Я думаю, що це занадто складна процедура, щоб реалізувати її на практиці”, - сказав політолог.

Директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЕДВЕДЄВ називає малоймовірним зрив виборів. “Якщо це й відбудеться, то буде вигідно на все 100% тільки одній людині – Олександру ТУРЧИНОВУ. У випадку програшу він отримує неоціненний бонус – ріст особистого політичного рейтингу”, - сказав він. Нова дата повторних виборов буде у такому випадку не раніш ніж через місяць, а за цей час О.ТУРЧИНОВ матиме унікальну можливість підвищити свій рейтинг у Києві.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК вважає, що в першу чергу це вигідно політичним силам, які були ініціаторами перевиборів, але зрозуміли, що не зможуть перемогти і набрати абсолютної кількості голосів.

“Очевидно, що БЮТ не набирає достатньої кількості голосів, щоб набрати дві третини більшості (у Київраді). Хоча бютівці і сформують більшість, втім, не зможуть чинити жорсткий супротив і переграти результати виборів мера – тобто не допустити мера до присяги і таке інше. Тобто, у зриві можуть бути зацікавлені як БЮТ, так і їхні політичні союзники з Блоку Кличка”, - сказав він.

З іншого боку, за словами В.КУЛИКА, у зриві виборів можуть бути зацікавлені аутсайдери, які не проходять до Київради. Для них бажано збільшення тривалості виборчої кампанії, і нинішні результати не задовільнили б їх.

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій ГАРАНЬ зауважив, що крім зриву виборів в цілому може бути інша ситуація - якщо Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перемагає, але не матиме більшості у Київраді, у такому випадку сесія може не відкритись і Київрада може не узаконити перебування Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді мера.

”Дійсно, такі розмови є. Існують різні версії. Згідно з першою, такий сценарій вигідний противникам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, у випадку якщо він продовжуватиме лідирувати. Друга версія – це буде вигідно і самому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, тому що ситуація буде лишатись у тому стані, у якому є. Остання версія – це спроба глави Секретаріату Президента організувати так званий „Сталінград” для Ю.ТИМОШЕНКО, спровокувати безлади в Києві. Але це лише версія”, - сказав О.ГАРАНЬ.