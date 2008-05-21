Тимошенко закликає не вірити нічиїм крикам про інфляцію

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає високопосадовців припинити своїми заявами штучно розкручувати інфляцію.

Про це вона заявила сьогодні в ефірі “5-го каналу”.

«Коли високі державні діячі рупором складають руки, виходять і кричать «Рятуйтесь, інфляція!”, то інфляція в країні просто рефлективно, в більшості тому, що люди лякаються таких повідомлень», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду звернулася до громадян України з проханням не вірити подібним заявам. «Я хочу, щоб ви знали, що коли високі керівники держави кричать: «Рятуйте, інфляція!», то це значить, що вони штучно цю інфляцію розкручують», - наголосила прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що її уряд отримав у спадщину колосальну минулорічну інфляцію. При цьому прем’єр-міністр запевнила, що на сьогоднішній день ріст інфляції уповільнюється. «Ми повністю зараз дивимося з оптимізмом на наші зобов’язання – що 5-6 місяців, і все буде стояти на свої місцях. Тому не потрібно людей лякати. У нас все буде в країні добре», - додала глава уряду.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні інфляція в квітні 2008 р. до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006-го - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006-го - 10,3%).

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що заходи, які вживають уряд, влада на місцях і Національний банк, не дають достатнього результату в боротьбі з інфляцією.