Богатирьова надавала Тимошенко завдань наче Попелюшці

Рада національної безпеки та оборони України зобов’язала Кабінет Міністрів України скасувати рішення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України про анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 5 грудня 2007 року №3183 компанії Vanco Prickerchenska Ltd.

Про це йдеться в рішенні РНБО України від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави», яке Президент України Віктор ЮЩЕНКО увів у дію своїм указом від 20 травня.

Зокрема, в рішенні зазначається, що уряд, “з метою використання ресурсного потенціалу континентального шельфу України та Світового океану” має:

прийняти у двомісячний строк нормативні акти, необхідні для належного виконання Закону України «Про угоди про розподіл продукції», зокрема, щодо механізму, строків та обліку сплати інвесторами податку на прибуток, одержаного від виконання зазначених угод;

підготувати у шестимісячний строк комплексну програму освоєння вуглеводневого потенціалу української частини континентального шельфу Чорного та Азовського морів, передбачивши у ній заходи, спрямовані, зокрема, на активне залучення приватних інвестицій;

забезпечити у шестимісячний строк усунення існуючих перешкод у залученні українськими державними компаніями провідних нафтогазових компаній світу для спільного освоєння вуглеводневих родовищ на шельфі;

розробити до кінця 2008 року Національну програму досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на 2009-2034 роки.

Також, для належного виконання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією Vanсo International Ltd.:

забезпечити неухильне виконання вимог законодавства щодо угод про розподіл продукції, зобов`язань Кабінету Міністрів України за Угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією Vanсo International Ltd.;

вжити невідкладних заходів щодо скасування рішення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України про анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 5 грудня 2007 року №3183 компанії Vanco Prickerchenska Ltd.;

невідкладно затвердити персональний склад представників української сторони в Координаційному комітеті з питань діяльності сторін під час виконання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією Vanсo International Ltd.;

розглянути внесені інвестором відповідно до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією Vanсo International Ltd. програми робіт відповідно на 2007 та 2008 роки;

Як повідомляв УНІАН, у 2006 р. Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. із Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня цього року Мінприроди доручило Державній геологічній службі анулювати ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього компанія Vanco розпочала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

12 травня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Vanco планує продати право на використання надр Чорного моря, можливо, «Газпрому».

19 травня прем`єр-міністр України заявила, що ініціює міжнародне розслідування за фактом незаконної приватизації шельфів Чорного моря.

20 травня Ю.ТИМОШЕНКО заявила: “Якщо Президент буде дуже наполягати, щоб я цій компанії повернула ліцензію, то я вийду і публічно назву всіх засновників”, - заявила прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що після скасування урядом ліцензії Vanco, почали випливати “з-за спин тих дівчат чотирьох (які вважають засновниками компанії Vanco Prickerchenska Ltd. - УНІАН) наші українські породисті олігархи, які живуть і працюють в Партії регіонів, і які спільно, в тому числі і за підтримки Президента, забрали цілий шельф Чорного моря”.