Печерський суд продовжив засідання у справі Корбана (подію завершено)
Печерський районний суд Києва продовжив засідання, на якому планує обрати міру запобіжного заходу лідеру партії "УКРОП" Геннадію Корбану.
Як передає кореспондент УНІАН, засідання розпочалося зі встановлення осіб сторони обвинувачення та сторони захисту.
"Судове засідання оголошується відкритим. Розглядається клопотання про застосування запобіжного заходу Корбану Геннадію Олеговичу", - сказала слідчий суддя.
Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.
2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.
3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.
У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).
Того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.
4 листопада Печерський районний суд Києва вирішив обирати міру запобіжного заходу лідеру «УКРОПу» 5 листопада о 9.00.