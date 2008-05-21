Богатирьова з`ясує, чи чесною є угода між Україною та Vanco

Рада національної безпеки та оборони України утворила Міжвідомчу робочу групу з вивчення питань додержання законодавства при укладенні та виконанні Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією Vanco.

Про це йдеться в рішенні РНБО України від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави», яке Президент України Віктор ЮЩЕНКО увів у дію своїм указом від 20 травня.

Зокрема, в рішенні зазначається: відповідно до статті 14 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» утворити Міжвідомчу робочу групу з вивчення питань додержання законодавства при укладенні та виконанні Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією Vanсo International Ltd.

Групу утворено у такому складі:

БОГАТИРЬОВА Раїса - секретар Ради національної безпеки і оборони України, керівник Міжвідомчої робочої групи,

СОБОЛЄВ Борис - заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, заступник керівника Міжвідомчої робочої групи,

ЄХАНУРОВ Юрій - міністр оборони України,

КОПИЛЕНКО Олександр - директор Інституту законодавства Верховної Ради України (за згодою),

МАЛОМУЖ Микола - голова Служби зовнішньої розвідки України,

МЕДВЕДЬКО Олександр - генеральний прокурор України (за згодою),

НАЛИВАЙЧЕНКО Валентин - перший заступник голови Служби безпеки України - керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України,

ОГРИЗКО Володимир - міністр закордонних справ України,

ОНІЩУК Микола - міністр юстиції України,

ФІЛІПЧУК Георгій - міністр охорони навколишнього природного середовища України.

Міжвідомчій робочій групі РНБО доручила вивчити у двотижневий строк рішення та інші документи щодо підготовки та проведення відкритого конкурсу на право укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, підготовки та укладення угоди про розподіл вуглеводнів щодо їх відповідності законодавству України, а також стан виконання учасниками зобов`язань за угодою та підготувати відповідні висновки для розгляду Радою національної безпеки і оборони України.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади доручено надавати міжвідомчій робочій групі інформацію, документи та матеріали, необхідні для її роботи.

Крім того, за рішенням РНБО, генеральний прокурор України має невідкладно провести перевірку додержання законів при виконанні Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією Vanсo International Ltd. і при прийнятті рішення про анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 5 грудня 2007 року № 3183 компанії Vanco Prickerchenska Ltd. та за результатами перевірки вжити в разі необхідності відповідних заходів реагування.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Генеральна прокуратура винесла протест до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України щодо наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії Vanco Prickerchenska Ltd.