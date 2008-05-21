Ющенко зустрінеться сьогодні з Тимошенко
10:30, 21 травня 2008Політика
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У Секретаріат прийдуть і лідери фракцій коаліції
Сьогодні о 15.00 у Секретаріаті Президента України планується проведення зустрічі глави держави Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО та лідерами фракцій коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
Водночас він не уточнив, чи запрошуються на цю зустріч лідери інших парламентських фракцій.
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