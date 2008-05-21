Відразу п’ятеро кандидатів у мери Києва зійшли з дистанції

П’ятеро кандидатів на посаду Київського міського голови знялися з виборчих перегонів: Богдан КОВТОНЮК, Костянтин ЖОЛЬ, Володимир ГОШОВСЬКИЙ, Юрій КЛЮЧИНСЬКИЙ та Анатолій ВАСИЛЕНКО.

Усі вони йшли на вибори як самовисуванці.

Як повідомив УНІАН секретар Київської міської територіальної виборчої комісії Юрій ЛОЗОВСЬКИЙ, 20 травня пізно увечері на засіданні комісії були прийняті рішення про відміну реєстрації цих кандидатів, зважаючи на їхні заяви про відмову балотуватися.

Ю.ЛОЗОВСЬКИЙ також повідомив, що у виборчому бюлетені на прізвищах зазначених кандидатів стоятиме штамп «вибув».

За словами Ю.ЛОЗОВСЬКОГО, до тервиборчкому надійшла також заява про відмову від участі у виборах мера столиці від Віктора МУДРИКА (самовисуванець).

Але, як сказав секретар комісії, цю заяву залишили без розгляду, оскільки вона написана у термін, що виходить за рамки можливого зняття з виборчих перегонів, а саме - 20 травня (подача заяв на зняття своєї кандидатури обмежена терміном у 5 днів до дня виборів, тобто до 20 травня - УНІАН). Прізвище цього кандидата не буде проштамповано в бюлетені і за нього можна голосувати. Ю.ЛОЗОВСЬКИЙ зауважив, що такі випадки уже були.

Вибори Київського міського голови та депутатів Київради відбудуться 25 травня. Для участі в перегонах на посаду мера було зареєстровано 79 кандидатів, з яких у виборчому бюлетені залишилось 69.