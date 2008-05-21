Тимошенко побачила доказ, що вона на правильному шляху

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відзначає рекордні за 17 років обсяги інвестицій, вкладені в Україну за перший квартал цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що залучити обсяги коштів у розмірі 3,4 млрд. дол. за перший квартал вдалося в результаті реалізації програми з поліпшенню інвестиційного клімату.

Прем`єр зазначила, що показник залучення інвестицій за перший квартал ц.р. в 4 рази більше цього показника за аналогічний період минулого року.

“Це свідчить про те, що ми на вірному шляху. І робимо все необхідне для економіки”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що якби нормально йшли приватизаційні процеси, то показник залучення інвестицій міг би бути більшим разів у 20.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні експерти висловили занепокоєння впливом інфляції на притік іноземних інвестицій в Україну. 16 травня президент Наглядової ради «Блейзер Фундації» (The Bleyzer Foundation) і радник європейсько-української Бізнес Ради (EU Ukraine Business Council) Едільберто СЕГУРА заявили, що на сьогодні високий показник інфляції в Україні турбує як іноземних, так і українських інвесторів, і може стати чинником, стримуючим інвестиції в економіку держави.

За інформацією Президента України, озвученої ним 15 травня, обсяг прямих іноземних інвестицій в українську економіку станом на 1 січня 2008 року досяг майже 29,5 млрд. доларів США. При цьому за результатами тільки 2007 року зафіксований приріст прямих іноземних інвестицій майже на 7,9 млрд. доларів США. Обсяг інвестицій на душу населення склав 636,5 долара.

За даними Нацбанку на кінець квітня ц.р., у 2007 році за рахунок зростання інвестиційної привабливості України чистий притік прямих іноземних інвестицій в економіку країни в 1,6 раза перевищив рівень попереднього року і склав 9,2 млрд. дол. (6,6% ВВП), що є найвищим показником за всю історію складання платіжного балансу України.

За напрямками інвестування найпривабливішим для капіталовкладень залишався фінансовий сектор, куди було направлено 37,9% загальної суми надходжень. Сумарний обсяг накопичених прямих інвестицій в Україну на 31 грудня 2007 року склав 38,5 млрд. дол., 77% яких припадає на акціонерний капітал. З розрахунку на душу населення обсяг прямих іноземних інвестицій у 2007 році зріс в 1,7 раза і на початок 2008 року склав 830 дол.