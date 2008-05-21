НУ-НС вимагає розслідувати фальсифікацію «Великих українців»

Фракція НУ-НС пропонує створити у Верховній Раді України тимчасову спеціальну комісію щодо спотворення результатів голосування у програмі «Великі українці» на телеканалі «Інтер».

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною пропозицією сьогодні, під час ранкового пленарного засідання парламенту, виступила народний депутат від НУ-НС Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.

За її словами, українці упродовж тривалого часу «віддавали свої останні копійки» для того, щоб справедливо обрати «Великого українця». Натомість, зазначила вона, результати були спотворені.

У свою чергу, член фракції НУ-НС Руслан КНЯЗЕВИЧ зазначив, що фракція не виступає проти якогось конкретного прізвища, яке потрапило до десятки рейтингу «Великих українців». Водночас він наголосив, що в останній день за Ярослава Мудрого було віддано 560 тисяч голосів, тоді як протягом усього попереднього часу за нього проголосували лише 60 тисяч осіб.

Крім того, за словами депутата, фракція пропонує, аби Верховна Рада направила листа до корпорації Бі-Бі-Сі, яка володіє правами на це шоу, з проханням переглянути результати, зважаючи на такі незвичайні обставини.

Р.КНЯЗЕВИЧ висловив сподівання, що більшість у Верховній Раді підтримає відповідну пропозицію від НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, у проекті «Великі Українці» на телеканалі «Інтер» переміг князь Ярослав Мудрий. Фінал завершився у ніч на 17 травня.

За Ярослава Мудрого проголосували понад 648 тис. українців або 40% голосів. Друге місце посів хірург Микола Амосов, якого підтримали 322 тис. громадян України. Третє місце в лідера ОУН Степана Бандери, який дістав підтримку 261 тис. голосів.

Четверте місце зайняв поет Тарас Шевченко (150 тис. голосів), п`яте - гетьман Богдан Хмельницький (64 тис. голосів), шосте місце у тренера Валерія Лобановського (51 тис. голосів), сьоме місце - у лідера Руху В’ячеслава Чорновола (42 тис. голосів).

Замикають десятку «Великих Українців» філософ Григорій Сковорода, поетеса Леся Українка і письменник Іван Франко.