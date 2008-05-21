Балога пояснює, що роздратувало Тимошенко

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА переконаний, що наполегливе "проштовхування" прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО народного депутата від БЮТ Андрія ПОРТНОВА на посаду голови Фонду державного майна, "його агресивно-нахабна, брутальна поведінка та непристойна, сповнена злості й цинізму риторика" не залишають жодного шансу на затвердження цієї кандидатури у Верховній Раді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як сказав В.БАЛОГА, "обрана тактика рейдерського захоплення ФДМУ провалилася, зазнало фіаско явно корисливе прагнення керівництва уряду якнайшвидше, непродумано пустити з молотка стратегічний для економіки країни Одеський припортовий завод". За його словами, після останнього рішення Ради національної безпеки і оборони щодо Фонду й ОПЗ "всьому суспільству стало ясно, що за затятими намаганнями Ю.ТИМОШЕНКО силоміць втиснути А.ПОРТНОВА у крісло керівника ФДМУ стоїть не турбота про перспективні інтереси розвитку держави, а кон`юнктурні розрахунки для досягнення близьких популістських цілей".

"Звісно, - констатує В.БАЛОГА, - прем`єр та її протеже дуже невдоволені й роздратовані тим, що атака на Фонд швидко захлинулася". У відповідь, за словами глави президентського Секретаріату, "було розгорнуто кампанію контрзвинувачень, в яких правди не більше, ніж у легітимності призначення А.ПОРТНОВА виконувачем обов`язків голови ФДМУ".

«Найуживаніше слово - корупція. Його тулять настільки не до ладу, що знівелювали до цілковитої зневіри громадськості в антикорупційних намірах уряду. Варто зауважити, що всі звинувачення в корупції, які лунають з вуст Ю.ТИМОШЕНКО чи депутатів із її політичної сили, нічим не підкріплені і є бездоказовими. Навіть БЮТ публічно визнав, що Генеральна прокуратура не виявила жодного корупційного злочину. Інколи «викривальні заяви» - це прямі наклепи, за які їх автори не несуть жодної відповідальності, бо прикриті депутатською недоторканністю, яку колись так палко хотіли скасувати, але чомусь забули», - заявив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату відзначив, що "зухвала" поведінка БЮТ та її лідера щодо Фонду держмайна викликала справедливий протест іншого партнера по демократичній коаліції - блоку «Наша Україна - Народна самооборона». Принаймні, за словами В.БАЛОГИ, депутати-нашоукраїнці вважають категорично неможливим підтримати затвердження головою ФДМУ людини, яка "заради цього пішла на грубі образи Президента Віктора ЮЩЕНКА".

«Депутати з партії, почесним головою якої є чинний глава держави, не втратили ні совісті, ні політичної пам`яті. На їхні голоси «за» А.ПОРТНОВА навіть не варто розраховувати», - сказав він.

Водночас В.БАЛОГА повідомив, що для забезпечення позитивного рішення Верховної Ради щодо А.ПОРТНОВА БЮТ активно шукає спільників у фракціях, які не входять до більшості, насамперед комуністів. Ймовірність того, що вони віддадуть всі свої голоси за вказану кандидатуру, мінімальна. «Однак якщо так станеться, то запевнення Ю.ТИМОШЕНКО у вірності демократичній коаліції одразу ж розвіються, як ранковий туман», - сказав глава Секретаріату Президента.