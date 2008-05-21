Уряд ухвалив рішення про вихід із угоди з Vanсo про розподіл продукції

Кабінет міністрів ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам.

«Указ Президента є неприхованим свідченням корупції високопосадовців, яким Президент хоче примусити уряд повернути компанії Vanco ліцензію на розробку шельфів Чорного моря. Це була одна із наймасштабніших схем, яка була реалізована в Україні. Кабінет міністрів зараз прийняв рішення в односторонньому порядку виходити з підписаної угоди з Vanco, незважаючи на кришування і спроби використовувати Генеральну прокуратуру, яка після наради у Президента подала протест на рішення уряду щодо скасування ліцензії», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому перший віце-прем’єр послався на положення Конституції України, згідно з яким громадяни не зобов’язані виконувати злочинні рішення. О.ТУРЧИНОВ вважає, що повернення ліцензії на розробку стратегічних запасів газу оффшорній компанії є прямим злочином.

«Я сподіваюсь, що й американська сторона проведе розслідування корупційної схеми, завдяки якій примушували американську компанію виступати у ролі посередника, прикриваючи тіньові економічні інтереси», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 р. Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. із Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня цього року Мінприроди доручило Державній геологічній службі анулювати ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco розпочала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

12 травня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Vanco планує продати право на використання надр Чорного моря, можливо, «Газпрому».

19 травня прем`єр заявила, що ініціює міжнародне розслідування за фактом незаконної приватизації шельфів Чорного моря. Водночас голова уряду не уточнила, в які міжнародні структури уряд має намір звернутися з проханням про міжнародне розслідування. «Я звернулася в міжнародні організації, які розслідують злочини в енергетичній сфері, для того, щоб провели розслідування, як в України забрали шельфи й хотіли знищити енергетичну незалежність країни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

20 травня Генеральна прокуратура винесла протест до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України щодо наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії Vanco Prickerchenska Ltd.

Президент Віктор ЮЩЕНКО увів своїм указом у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про створення Міжвідомчої робочої групи з вивчення питань додержання законодавства при укладенні та виконанні Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією Vanco. Групу очолила секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА.