Яценюк змусить депутатів голосувати за відбитками пальців

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що з 1 вересня у парламенті діятиме система голосування, що ідентифікуватиме народних депутатів за відбитками пальців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на пленарному засіданні ВР після того як у сесійній залі виник інцидент між депутатами з приводу неможливості ратифікації угоди між Україною і Данією про реадмісію осіб. Тоді народний депутат від фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ назвав прізвища ряду депутатів із фракцій коаліції, які відсутні у залі, але їхніми картки голосують, і таким чином порушується Регламент ВР. Він назвав цих народних депутатів, але одразу ж виявилось, що половина з них присутня у залі.

У відповідь А.ЯЦЕНЮК зазначив, що він звертався і до регламентного комітету парламенту, і до народних депутатів «з вимогою внести зміни до тимчасового регламенту, які б не давали можливість голові Верховної Ради підписувати акти, що не прийняті особисто народними депутатами».

Він наголосив, що минуло вже 6 місяців, але з цього питання нічого не зроблено.

«Якщо ви не хочете цей акт приймати, то гарантую вам, що з 1 вересня, коли ми прийдемо на сесію, тут буде стояти зовсім інша система голосування – з пальцем, тобто з особистою ідентифікацією депутата».

«Не хочете приймати акт - буде технічне рішення», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що як голова Верховної Ради України підписав відповідне розпорядження. За його словами, після цього будуть зняті всі проблеми з голосуванням.

На даний час робота Верховної Ради відновлена у звичному режимі, відбувається обговорення законопроектів.