Микола Вересень запросить до студії народного депутата Кирила Куликова

Сьогодні 21 травня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" - Кирило КУЛИКОВ, народний депутат України (фракція Блоку "Наша Україна – Народна Самооборона").

Також 21 травня о 18.40 на телеканалі СІТІ повтор інтерв`ю з Дмитром АНДРІЄВСЬКИМ – депутатом Київради (фракція Блоку "Наша Україна")