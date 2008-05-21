Микола Вересень запросить до студії народного депутата Кирила Куликова
12:30, 21 травня 2008Політика
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Сьогодні 21 травня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" - Кирило КУЛИКОВ, народний депутат України (фракція Блоку "Наша Україна – Народна Самооборона").
Також 21 травня о 18.40 на телеканалі СІТІ повтор інтерв`ю з Дмитром АНДРІЄВСЬКИМ – депутатом Київради (фракція Блоку "Наша Україна")
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