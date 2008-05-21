Микола Вересень запросить до студії народного депутата Кирила Куликова

12:30, 21 травня 2008
Політика
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Сьогодні  21 травня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" - Кирило КУЛИКОВ, народний депутат України (фракція Блоку "Наша Україна – Народна Самооборона"). 

Також  21 травня о 18.40  на телеканалі СІТІ  повтор інтерв`ю з Дмитром АНДРІЄВСЬКИМ  – депутатом Київради (фракція Блоку "Наша Україна")

 

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