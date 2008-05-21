Журавський не виключає, що 600 тисяч пенсіонерів вийдуть на вулиці Києва

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ не виключає, що київські пенсіонери можуть вийти на масові акції протесту "проти шалених темпів інфляції в Україні".

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

«За такого рівня інфляції я не виключаю, що 600 тисяч київських пенсіонерів можуть вийти на вулиці. Адже уряд, який мав би вирішувати цю проблему, зайнятий нескінченною боротьбою за владу, матеріальні ресурси. Його зовсім не цікавить, як живуть звичайні люди», - підкреслив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

За його словами, кияни і Блок Леоніда Черновецького вимагають щонайменше вдвічі підняти пенсії київським пенсіонерам і зарплату бюджетникам: «Адже за останній час ціни зросли майже в два рази. Київ – найдорожче місто в Україні. З загальнодержавним рівнем зарплат і пенсій вижити у столиці неможливо».

Він повідомив, що сьогодні вранці під Будинок уряду вийшли понад 10 тис. киян, які висунули Кабміну ультиматум - зупинити інфляцію. «Кабмін повинен сьогодні чітко вказати, як і коли він приборкає інфляцію, а також гарантувати, що підніме удвічі зарплати і пенсії киянам. Не виконання наших вимог ми даємо Кабміну місяць – до 28 червня. Інакше гнів киян зупинити буде неможливо», - підкреслив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він також нагадав, що команда Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО встановила щомісячні муніципальні надбавки для київських пенсіонерів, бюджетників, працівників соціальної сфери: «Але зараз виділені з міського бюджету надбавки з’їдає інфляція. Політики мовчать. Таке враження, що це нікого, окрім нас, не стосується», - додав заступник голови КМДА.