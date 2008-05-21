ФДМУ можуть звільнити від Семенюк та заразом й від Портнова

Шанси на звільнення завтра Верховною Радою Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна України «є достатньо високими, якщо не станеться чогось надзвичайного сьогодні увечері чи вночі».

Про це сказав в інтерв`ю кореспонденту УНІАН народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція НУ-НС).

У той же час він зазначив, що «є більше сумнівів» щодо призначення Андрія ПОРТНОВА на цю посаду. Депутат додав, що у фракції НУ-НС на сьогодні дане питання «є відкритим». Як пояснив Т.СТЕЦЬКІВ, це пов’язано з «неоднозначним ставленням до кандидатури Андрія ПОРТНОВА».

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, ряд народних депутатів із фракції НУ-НС вважають неетичними висловлювання А.ПОРТНОВА стосовно Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Депутат додав, що останнє інтерв’ю А.ПОРТНОВА ряду ЗМІ «переконують багатьох у нашій фракції, що такій людині взагалі не можна довіряти хоч яку-небудь серйозну державну посаду».

При цьому Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що «остаточне рішення з цього питання фракція НУ-НС прийме завтра зранку". Він не виключив, що сьогодні відбудеться зустріч Президента України з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та з лідерами фракцій, де обговорюватиметься, зокрема, і питання щодо голови ФДМУ.

«Буде щонайменше дві-три наради, на яких і це питання буде предметом дискусії», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.