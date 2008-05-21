Спосіб розірвати угоду з Vanсo Тимошенко підказав Васюник

Односторонній вихід України із угоди з Vanсo ініціював віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар І.ВАСЮНИКА Галина РУСИН.

«Уряд підтримав проект постанови, розроблений і внесений віце-прем`єр-міністром Іваном ВАСЮНИКОМ», - сказала Г.РУСИН.

Прес-секретар уточнила, що у відповідній постанові Кабінету міністрів міститься 4 пункти, якими відміняються всі розпорядження уряду, що стосуються проведення конкурсу про розподіл продукції, яка видобуватиметься в межах Прікерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, і визначення його переможця.

Крім того, уряд доручив всім державним структурам і профільним відомствам провести всі необхідні переговори з компанією Vanсo у зв`язку з одностороннім виходом України з угоди про розподіл продукції.

«Захищаючи національні інтереси, необхідно дотримуватися правового поля», - процитувала Г.РУСИН слова І.ВАСЮНИКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

Довідка УНІАН. У 2006 р. Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, яка видобуватиметься в межах Прікерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня цього року Міністерство охорони навколишнього природного середовища України доручило Державній геологічній службі анулювати ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почало міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

12 травня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Vanco планує продати право на використання надр Чорного моря, можливо, «Газпрому».

20 травня Генеральна прокуратура винесла протест до Мінприроди щодо наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії Vanco Prickerchenska Ltd.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів своїм указом в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про створення Міжвідомчої робочої групи з вивчення питань дотримання законодавства при укладанні і виконанні Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прікерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна і компанією Vanco.