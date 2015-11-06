Обвинувачення вимагає взяти Корбана під варту без права внести заставу

Про це заявив прокурор Василь Мальований, передає кореспондент Української Правди.

"Вийнятковий захід - тримання під вартою без визначення застави", - зазначив він.

Прокурор мотивував це тим, що Корбан може переховуватися від слідства, чинити тиск на свідків і вчиняти кримінальні правопорушення.

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Захист Корбана клопотав про перенесення засідання через пізній час, але прокурори звинуватили адвокатів у затягуванні судового засідання, адже о 8.40 6 листопада закінчується 72-годинний термін для обрання йому міри запобіжного заходу.