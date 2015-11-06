Корбан: звинувачення ГПУ сфабриковані людьми, які раніше фальсифікували справу Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час судового засідання.

"Я підтримую клопотання своїх адвокатів і прошу відпустити мене в зв'язку з незаконним моїм затриманням ", - заявив Корбан.

При цьому він заявив, що справа проти нього сфабрикована.

"Затримали мене незаконно, я ні разу не залишав Україну. Я за останні два роки вилітав з країни, можете перевірити у митників, три або чотири рази, на короткий термін... Я не переховувався від слідства жодного разу", - сказав Корбан.

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Разом з тим він стверджує: "у Генеральній прокуратурі є група, якогось Божило... яка готує на мене цілу низку кримінальних справ. Я чув ось ці прізвища: Величко, Рудик, щоправда, там не було "Фонду оборони країни", тому що, це абсурд".

У цьому зв'язку Корбан нагадав, що раніше вже заявляв, що має інформацію про підготовку проти нього кримінальних справ.

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"І сьогодні ми маємо, що група от - цього Божило, яка тут знаходиться (вказує на представників генпрокуратури - УНІАН) у вигляді прокурорів, це та ж сама група, яка фабрикувала справи проти Юлії Тимошенко, тоді їх замовляв Янукович. Це саме ця група, цинічно, у 2012 році повісила на неї ті злочини, які після Майдану були виправдані, але вони (прокурори) залишилися безкарними", - стверджує Корбан.