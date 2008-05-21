Портнов упевнений, що запроторить Балогу в СІЗО

В.о. голови Фонду держмайна Андрій Портнов подав три клопотання в рамках кримінальних справ, порушених генпрокуратурою проти представників ФДМ і держказначейства.

Про це Портнов повідомив "Українській правді" в середу.

Зокрема, за його словами, одне з поданих клопотань стосується "обставин надання доручень президентом генеральному прокурору і тиску на генпрокурора щодо порушення справ проти представників держказначейства та ФДМ".

Портнов також зазначив, що в рамках перевірки по цьому клопотанню повинен бути допитаний голова секретаріату президента Віктор Балога, "оскільки відповідно до КПК слідчий має перевірити всі версії".

Відповідаючи на питання про те, що Балога вважає його кандидатуру на посаду голови ФДМ непрохідною, а також про те, що НУНС не підтримає його, Портнов сказав:

"Не має значення, чи знайде Верховна Рада для Портнова голоси. Головне – з якого місця буде відбуватися погавкування Балоги: з секретаріату президента, чи зі слідчого ізолятору, куди ми його обов’язково помістимо", - зазначив Портнов.