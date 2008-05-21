У Ющенка пояснили, за що напосілися на Жванію

Заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН заявляє, що факт порушення законодавства народним депутатом Давидом ЖВАНІЄЮ підтверджений документально.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

І.ПУКШИН зазначив, що звернення до Генеральної прокуратури щодо фактів порушення законодавства є прямим обов`язком заступника глави Секретаріату - Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Як заявив І.ПУКШИН, він зобов`язаний реагувати на інформацію про факти порушення законодавства, кого б вони не стосувалися - чи то звичайного громадянина, чи то відомого бізнесмена, чи то політика, незалежно від його причетності до будь-якої політичної сили. Заступник глави Секретаріату щодня підписує сотні аналогічних подань щодо фактів порушень українського законодавства та Конституції України, додав І.ПУКШИН.

«Якщо є факти порушення чинного законодавства, і вони підтверджені документами, як у випадку з народним депутатом Верховної Ради України Давидом ЖВАНІЄЮ, це є мій прямий обов`язок звернути на це увагу Генеральної прокуратури», - підкреслив І.ПУКШИН.

Тому він направив листа до Генпрокуратури із проханням невідкладно здійснити перевірку із цього питання і поінформувати Секретаріат Президента для доповіді Глави держави, оскільки ця ситуація стосується народного депутата.

Відповідно до цього листа, ГПУ має здійснити перевірку не лише дій Д.ЖВАНІЇ, а й працівників органів внутрішніх справ, які видали паспорт громадянина України Д.ЖВАНІЇ на підставі рішення Радянського районного суду міста Києва від 30 вересня 1999 року.

І.ПУКШИН переконаний, що рішення суду не надавало працівникам органів внутрішніх справ юридичних підстав для видачі паспорта громадянина України. У рішенні суду не вказано точної дати та місяця 1991 року, з якої Д.ЖВАНІЯ проживає в Україні. Так, за умови приїзду його в Україну і постійного проживання після 13 листопада 1991 року, він не міг бути громадянином України у зв`язку із визначенням належності до громадянства України. Також суд не підтвердив факт постійного проживання особи в Україні на 24 серпня 1991 року (дня встановлення незалежності України) або на 13 листопада (дата набуття чинності закону України «Про громадянство України»).

І.ПУКШИН зазначив, що він припускає наявність непоодиноких випадків порушень законодавства щодо набуття громадянства України, особливо на початку становлення української державності. Однак він здивований, що саме народні обранці не подають приклад неухильного дотримання і поваги до закону.

Заступник глави Секретаріату підкреслив, що направлений ним лист до ГПУ у цьому випадку є реакцією на публікації в електронних та друкованих засобах масової інформації, в яких були наведені згадані документи.

“Секретаріат Президента і надалі реагуватиме на факти порушення законодавства. Суспільство має бачити, як на практиці втілюється принцип рівності перед законом”, - наголосив І.ПУКШИН.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО звернувся до Святошинського райсуду Києва із заявою про скасування рішень, які дозволили народному депутату України (фракція НУ-НС) Д.ЖВАНІЇ отримати свого часу українське громадянство.

Суть претензій прокуратури полягає у неспівпадінні даних щодо часових періодів перебування і проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, що були підставою для прийняття судових рішень, які дозволили йому отримати українське громадянство.

Водночас О.МЕДВЕДЬКО додає, що "Генеральній прокуратурі стало відомо про рішення Радянського районного суду Києва 15 травня 2008 року лише після надходження звернення заступника глави Секретаріату Президента – уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю СБУ Ігоря ПУКШИНА від 15 травня 2008 року".