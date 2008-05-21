У НУ-НС вважають відставку уряду «подарунком для Тимошенко»

Невнесення фракцією Партії регіонів кандидатури на посаду першого заступника голови Верховної Ради свідчить про наявність «певної політичної гри» з переформатування коаліції.

Про це сказав кореспонденту УНІАН народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція НУ-НС).

Він назвав досить імовірним те, «що хтось справді працює над переформатуванням коаліції».

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, «у частині НУ-НС це безперспективна робота». Він наголосив, що фракція НУ-НС за жодних обставин не вийде більшістю голосів з демократичної коаліції. «Тому я дивуюся, що такі сценарії десь пишуться і хтось ще надіється, що відбудуться зміни і на місце ЯЦЕНЮКА сяде хтось інший, а ЯЦЕНЮК перейде на інше місце», - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ.

За його словами, «це все фантазії, політиканство». Т.СТЕЦЬКІВ стверджує, що реалізація такого сценарію призвела б не тільки до розколу фракції НУ-НС, але і «до паралічу парламенту і до дальших незаконних дій з обох сторін».

Т.СТЕЦЬКІВ заявив: «Якщо хтось думає відправити уряд у відставку і на тому заробити політичні дивіденди, то це самогубство». За його словами, це був би «подарунок для Юлії ТИМОШЕНКО».

На його переконання, у нинішньому парламенті не створиться інша коаліція, і в такій ситуації Президенту Віктору ЮЩЕНКУ «довелося б йти на призначення «технічного» уряду, але це була б незаконна дія».