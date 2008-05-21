Засідання Ради коаліції перенесли через Ющенка
13:48, 21 травня 2008Політика
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Кириленко напрошується в СП?
Засідання Ради коаліції перенесено на 17.00.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
За його словами, спочатку планувалося засідання на 15-ту годину, але на цей час передбачено зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.
І.КИРИЛЕНКО додав, що у випадку, коли у цій зустрічі візьме участь і Рада коаліції, то тоді відпаде необхідність окремо проводити засідання Ради коаліції о 17-й годині.
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